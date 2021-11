Olomouc - Brčko 3:0 Volejbalistky Olomouce jsou ve 2. kole Poháru CEV

"Myslím, že jsme si to uhráli především v prvním utkání venku, kde nás soupeř hodně tlačil servisem. Navíc nám vypadlo libero Kulová a kapitánka Gambová se její role sice zhostila výtečně, ale zase nám to značně omezilo možnosti střídání. Naštěstí to holky zvládly skvěle a ve chvíli, kdy v odvetě soupeřky sklopily hlavy, jsme ještě i mohli prostřídat celý tým, což je bonus navíc," uvedl na klubovém webu trenér Martin Hroch.