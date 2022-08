České reprezentantky nastupovaly do utkání v lepším zdravotním stavu než ke středečnímu duelu s Finskem, před nímž měla drtivá většina týmu zažívací problémy. "Nejsme ještě stoprocentní. Poslední normální trénink byl minulý pátek a další byl teď. Program kvalifikace je velmi náročný. Tři dny mezi zápasy včetně cestování," řekl trenér Jannis Athanasopulos.

Smečařka Michaela Mlejnková našla na nepříjemné situaci i pozitiva. "Myslím si, že to ten tým tak spojilo, že jsme si to prošly společně, že jsme se navzájem podpořily. Byly to těžké chvíle, ale na hřišti jsme se semkly a bojovaly jsme," uvedla.