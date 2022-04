Volejbalistky Prostějova vyřadily mistrovský Liberec a jsou ve finále

Prostějov, který do play off postoupil až z pátého místa a ve čtvrtfinále vyřadil rovněž ve čtyřech zápasech čtvrtou Ostravu, bude usilovat o první titul od roku 2018, kdy skončila jeho tehdejší devítiletá nadvláda. Ve finále byl ještě o rok později, ale podlehl v něm Olomouci. Další dva ročníky se nedohrály kvůli koronaviru, vloni byl alespoň udělen titul libereckým vítězkám základní části. Naděje Severočešek na obhajobu zhasly poté, co proti Prostějovu nedokázaly vyhrát ani jeden ze dvou domácích zápasů. Na průběžných 1:1 vyrovnaly po pětisetové bitvě v Prostějově, ale další drama dotažené do tie-breaku už na Hané nezvládly.