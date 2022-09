„Jsem opravdu hrdý na to, jak se holky rvaly o každý balón. Pro nás šlo o hodně obtížný start, ale tlak byl i na soupeřky, které musely vyhrát. Děvčata se snažila překvapit a když hrála uvolněně se správnou mírou rizika, tak jim to i vycházelo. Na příjmu to bylo s maximální obětavostí, možná byl potřeba ještě agresivnější servis, čímž by se trochu víc odtlačila Brazílie od sítě," mínil řecký trenér českého družstva Jannis Athanasopulos.