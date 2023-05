Volejbalisty Českých Budějovic povede polský trenér Kowal

Původně měl českobudějovické volejbalisty převzít Zdeněk Šmejkal, ale z vážných rodinných důvodů musel nabídku odmítnout. "Takže jsme relativně pozdě začali shánět nové jméno. A poprvé v historii klubu povede Jihostroj zahraniční trenér. Je to Polák Andrzej Kowal, který má zkušenosti z top evropských klubů a reprezentace. Vyhrál třikrát polskou ligu a má stříbrnou medaili z Ligy mistrů," řekl generální manažer klubu Robert Mifka.

Dává dohromady kádr pro novou sezonu, protože po té minulé odchází sedm hráčů a libero Martin Kryštof ukončil kariéru. Úplně nová bude nahrávačská dvojice. Argentinec Matias Giraudo přijal nabídku jednoho z předních francouzských klubů. "V Budějovicích se mu moc líbilo, ale také mu velice záleží na jeho pozici v argentinském národním týmu, k čemuž mu působení v prestižní evropské soutěži pomůže. Jeho potenciál je opravdu velký, přejeme mu hodně štěstí do budoucí kariéry," uvedl na klubovém webu Mifka. Po čtyřech sezonách opouští tým Ondřej Piskáček, který plnil roli druhého nahrávače. Hledá angažmá, kde by byl nahrávačskou jedničkou.

Noví budou také smečaři. Petr Michálek se stal liberem a odcházejí rovněž Martin Licek, Filip Stoilovič a Daniel Šulista. Vedení klubu mělo zájem udržet reprezentanta Licka, ale neuspělo. "Mrzí nás, že Martin odchází. Udělali jsme myslím maximum pro to, aby ještě alespoň jeden rok zůstal, a počítali jsme s ním na pozici lídra pro příští sezonu. Jednání bohužel nebyla úspěšná, takže nám nezbývá než Martinovi poděkovat za jeho služby v posledních dvou sezonách a popřát hodně štěstí v nové sportovní výzvě," uvedl manažer. Stoilovič se s příchodem druhého potomka zřejmě vrátí do rodného Srbska, Šulista odejde na hostování do jiného extraligového klubu.