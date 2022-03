Volejbaloví Lvi dražili pro Ukrajinu, pomáhala i olympionička Březinová

Dres Ivana Pljaseckého se nakonec prodal za částku jen o 500 korun nižší. Podobný úspěch druhému nahrávači Lvů vyrazil dech. „Myslel jsem si, že bude vydražen ze slušnosti tak za tisícovku. Nakonec to bylo napínavé," usmíval se volejbalista. Během slavnostního úvodu, kdy zazněla ukrajinská hymna, jen stěží ovládal emoce. „Bylo úžasné vidět všechny lidi, co přišli a věnovali peníze naší zemi. Měli u sebe vlajky, cítil jsem obrovskou podporu," děkoval. Od začátku konfliktu se zúčastnil už druhého benefičního utkání. „Prožívám je stále stejně. Možná ještě emotivněji, situace u nás se totiž každým dnem zhoršuje."

S rodinou je Pljasecki v kontaktu každý den. „Snažím se zůstat nad věcí, ale jde mi to těžko," přiznal. V kabině Lvů je válka na Ukrajině každodenním tématem. „Všichni v klubu mě podporují a prožívají se mnou problémy," ocenil. Teď vše dospělo do bodu, kdy dobré slovo nestačí. „Celá moje rodina je u mámy ve Žmerynce, kde jsou relativně v bezpečí. Uvidíme, jak dlouho. Válka už je na celé Ukrajině a nikdo netuší, kdy mu začnou střílet do oken," popsal krutou realitu hráč. Proto se většina jeho nejbližších včetně malých dětí přesune do Česka. „Máma zůstane, ta nechce opustit vlast. Babička nemůže chodit a sedět dva dny v autě by nevydržela."