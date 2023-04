Výhra je cenná, ale dělali jsme taktické hlouposti, mrzí trenéra házenkářek

Národní tým se brzy ujal těsného vedení, které udržoval zejména díky produktivní dvojici Markéta Jeřábková a Veronika Malá. „Hrálo se mi dobře před plnou halou. Holky mi dávaly míče do křídla, to je jedna radost," libovala si Malá.

Do poločasu šly Češky s dvoubrankovým vedením, které po přestávce rychle rozšířily na čtyři góly. A díky skvělé ofenzivě ho udržovaly. „Jenže nám vůbec nefungovala obrana. Hlavně ve druhé půli jsme neplnili to, co jsme si stanovili před zápasem. To mě zklamalo," hodnotil kouč Dahl.