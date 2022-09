Vyhráli šampionát a narukovali. Povinná vojna se nevyhnula ani největší izraelské hvězdě

Před třemi lety z toho byl v basketbalových kuloárech poprask. Mistrovství Evropy do 20 let v Tel Avivu ovládli junioři Izraele, když v play off postupně porazili Černou Horu, Litvu, Francii i Španělsko. Dva z tehdejších šampionů se dnes v O2 areně představí v rozhodujícím utkání základní skupiny ME o postup do berlínského play off proti týmu Česka. Včetně největší hvězdy.

Foto: David W Cerny, Reuters Deni Avdija v akciFoto : David W Cerny, Reuters

Článek Deni Avdija byl v roce 2019 vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství, jeho spoluhráč Yam Madar se stal nejlepším asistentem a oba se dostali i do All-Star týmu. Krátce poté, co oslavili jeden z největších úspěchů v dějinách izraelského basketbalu, však řada jejich spoluhráčů nastoupila do armády, aby absolvovala povinnou vojenskou službu. Žádné úlevy. Avdija sice dostal původně odklad, jakmile byla v roce 2020 přerušena sezona kvůli covidu, přišel mu povolávací rozkaz také. „Jsem šťastný a hrdý na to, že jsem mohl vstoupit do armády, stejně jako každý jiný občan v mém věku. Udělám všechno, co se po mně bude chtít, stejně jako na basketbalovém hřišti," pravil, když se navlékl do uniformy. Foto: David W Cerny, Reuters Deni Avdija patří k největším hvězdám izraelského basketbaluFoto : David W Cerny, Reuters Jako ‚výjimečný sportovec' měl ovšem službu kratší a dostal svolení absolvovat ji v Severní Americe. V listopadu 2020 byl pak jako devátý v pořadí draftován do NBA Washingtonem a jeho zámořská kariéra se mohla rozběhnout. 206 cm vysoký Avdija podědil geny po otci Zuferovi, který hrál v 80. letech za jugoslávskou reprezentaci. V minulé sezoně absolvoval v dresu Wizards všech 82 zápasů základní části s průměrem 8,4 bodu a 5,2 doskoku. Míčové sporty Satoranský má obrovské srdce, ale přebíjí tím racionalitu, myslí si bývalý kouč reprezentace A v Praze ukázal, kdo je šéf hned v prvním zápase s Finy (89:87 v prodl.), které nalomil 23 body a 15 doskoky. Nizozemcům dával 21, Srbům 14. Jen Poláci udrželi Avdiju na třech bodech a díky tomu mohli slavit výhru 85:76. Izraelský kouč českého nároďáku Ronen Ginzburg pochopitelně ví, kde je srdce a mozek soupeře. „Jde o bytí a nebytí. V každém zápase se mě soupeři snaží izolovat a vyřadit ze hry. Ale já udělám všechno, abych své spoluhráče podržel," slíbil Avdija. Basketbal Vše k Eurobasketu 2022. Kompletní program, tabulky i výsledky

