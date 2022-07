Původní termín evropského šampionátu byl již v roce 2019. S ohledem na pandemii koronaviru a následné posunutí olympijských her v Tokiu museli pořadatelé EuroBasket odsunout až na termín od 1. do 18. září 2022.

Od čtvrtka 1. září do čtvrtka 8. září budou probíhat zápasy ve skupinách, poté bude den volna, následně se rozehrají zápasy play off. Turnaj má vyvrcholit finálovým utkání a zápasem o 3. místo, které se budou konat v neděli 18. září v berlínské hale City Arena.

Turnaj je rozdělen na zápasy ve čtyřech skupinách po šestici týmů. Do následného vyřazovacího pavouka postupují z každé skupiny hned čtyři nejlepší týmy.

Favoritem skupiny A, která své zápasy odehraje v Tbilisi, je jednoznačně tým Španělska. Mistři světa z roku 2019 mají za sebou šesté místo na olympiádě v Tokiu, na Eurobasketu v roce 2017 brali po porážce ruského výběru 93:85 bronzové medaile. Na play off si jistě brousí zuby také Černohorci, Turci či domácí Gruzínci.

Zápasy skupiny C se budou konat v italském Miláně a právě domácí tým společně s Řeky patří k favoritům skupiny. Italové si na olympiádě v Tokiu připsal skvělé páté místo, šance Řeků budou záviset na účasti a případných výkonech dvojnásobného nejužitečnějšího hráče NBA Janise Adetokunba. Zapomínat nesmíme ani na Chorvaty.

Za nejotevřenější, alespoň co se týká jejího možného vítěze, lze považovat skupinu D. V té se kromě českého týmu, představí silný tým ze Srbska, jehož naděje však budou záviset hlavně na účasti nejlepších hráčů včetně hvězdného pivota NBA Jokiče. Podceňovat rozhodně nelze ani Poláky nebo tým Izraele.

Basketbalový evropský šampionát se tradičně konal každé dva roky, a to až do roku 2017, kdy došlo ke změně v podobě prodloužení na čtyřletý turnajový cyklus. Po následných přesunech kvůli koronaviru a křížením turnaje s rovněž posunutou olympiádou v Tokiu si basketbaloví fanoušci museli počkat a zapsat do kalendářů osmnáct dnů na začátku měsíce září letošního roku.