Z pláže na palubovku aneb lídra táhne unikát. Kde se Kubánec zastaví? ptají se v Liberci

Armádní klub v něm našel jednoho z nejlepších smečařů soutěže. Dukla aktuálně vede extraligu a pádí za vítězstvím v základní části. „Je to moje nejlepší sezona a doufám, že tohle bude rok Dukly," usmívá se rodák z Karibiku, který Severočechům naposledy pomohl v Příbrami k triumfu 3:0, již jedenáctému v řadě.

Přitom před příchodem na sever Čech v létě 2021 byl pro Nivalda primárním beach volejbal, ve kterém i reprezentoval Kubu na olympijských hrách v Rio de Janeiru v roce 2016. „Šestkový volejbal moc nehrál. A jelikož je mu už 28 let, říkáte si, jestli se ho vůbec ještě může naučit," přiznává Démar.

"Věděl jsem, že na útoku hraje par excellence, ale netušil jsem, jak je na tom v dalších herních činnostech jako blok, podání, příjem, obrana. Nakonec jsme nemohli najít žádného smečaře, který by se mi líbil a Nivaldo tím pádem zůstal. V tom jsme měli velké štěstí. Když vidím, jaké dělá pokroky, tak bude zajímavé sledovat, na jakou úroveň až dosáhne," podotýká Démar.

Sám Nivaldo by rád na účast na Hrách v Brazílii před sedmi lety v beach volejbale navázal reprezentováním pod pěti kruhy i v tom šestkovém v Paříži či v Los Angeles. „Asi jako každý hráč i já sním o tom, že bych si jednou zahrál na olympiádě v šestkovém volejbale, nereálné to není. Uvidíme, momentálně se soustředím na to, abych se pořád zlepšoval," říká Nivaldo, který poslední utkání v beach volejbale sehrál v roce 2018.

Až pak se začal přeorientovávat i z finančních důvodů na šestkový. Stále se snaží finančně podporovat svou rodinu na Kubě. „Dělá to tak devadesát procent sportovců působících v zahraničí," poznamenává. Jeho sportovní přeměnu však zpomalila celosvětová pandemie nemoci covid-19.

„Tak dva roky jsem ztratil. Byly různé lockdowny, nedalo se pořádně trénovat a bylo to problematické, až s příchodem do Liberce se to zlepšilo," objasňuje Kubánec, který původně pod Ještěd přišel na měsíční zkoušku za kouče Michala Nekoly. A uspěl.

Co pro něj bylo při přechodu z pláže na palubovku nejtěžší? „Asi si zvyknout, že na hřišti je více hráčů, přeci jen v beach volejbale jsou jen dva," popisuje jeden ze tří libereckých smečařů. Běžnější je ve volejbale opačná cesta, z šestkového volejbalu přejít na beach.