Ze dne na den na házenkářském MS. Hlavou jsem pořád v Česku, říká brankářka Malá

Do původní nominace na mistrovství světa házenkářek se nevešla. Večer před odletem však brankářce Michaele Malé trenéři oznámili, že na šampionát kvůli zdravotním problémům Hany Mučkové odcestuje. Osmnáctiletá gólmanka tak rychle vzkázala domů i do školy, že se ještě dva týdny nevrátí, a vyrazila sbírat do Španělska životní zkušenosti.

Foto: FCB Česká házená Michaela MaláFoto : FCB Česká házená

Článek V Mariánských Lázních se připravovala s juniorským výběrem, když jí v pondělí večer zazvonil telefon. „Trenér si mě zavolal k sobě. Už na mě čekal realizační tým ženské reprezentace. Jen mi řekli, ať si připravím kufry. Ani jsem neměla čas přemýšlet nad odpovědí," vypráví překvapená Malá, které s rychlým odjezdem asistovaly i dvě juniorské spoluhráčky. „Moc mě podporovaly a pomohly mi zabalit," oceňuje. Po prvotním šoku horkou novinku rychle sdělila do domovské Plzně. „Rodiče už spali, taky je zpráva zaskočila. Volali mi pak zpátky ráno, jestli jsem jim nekecala," směje se brankářka, která si musela vzít navíc dvoutýdenní „dovolenou" ve škole. Ačkoliv ji letos čeká maturita, ředitelka cestu odsouhlasila. „Rodiče ji naštěstí zastihli v dobré náladě," ulevilo se Malé. Míčové sporty Jasná prohra na úvod MS. Házenkářky nestačily na Německo Rázem je tak mladá gólmanka s českým týmem na světovém šampionátu ve Španělsku. „Hlavou jsem přitom pořád v Česku," říká. I když by měla plnit roli brankářské trojky, za zkušenost zachytat si jen na tréninku proti hvězdám jako Knedlíková nebo Jeřábková je moc vděčná. „Beru to jako velkou příležitost. Jen tak někomu se nepovede ze dne na den odletět na mistrovství světa," usmívá se Malá. Z Plzně dokonce nebude na turnaji sama. Druhou gólmankou je pouze o dva roky starší Karin Řezáčová, se kterou Malá chytá v jednom týmu. „Jsem moc ráda, že mám po svém boku takhle známou tvář. S Karin jsme si lidsky sedly a obohacujeme se. Věřím, že něco odkoukám i od brankářské jedničky Petry Kudláčkové," dodává Malá.

Reklama