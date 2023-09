Zklamání, byla to velká příležitost, litoval Schneider po prohře baseballistů

„Co se mi honí hlavou? To se asi nedá říkat nahlas,“ řekl Schneider. „Byla to obrovská příležitost. Asi jsme tomu byli nejblíže, co jsme mohli. Bohužel jsme ale nepředvedli, co předvádíme normálně. Mrzí mě to,“ doplnil rodák z Olomouce.

Češi v utkání vedli po homerunu Erica Sogarda ve třetí směně 2:0, během dohrávky stejného inningu ale nedokázali náskok udržet a Britové duel třemi body otočili. V páté směně utekli dokonce do vedení 8:2 a duel dotáhli do vítězného konce. Utkání zakončili čtvrtým homerunem.

„Byly tam nějaké chyby v poli, ale na to se vymlouvat nebudeme. Měli jsme i hodně hitů, ale udělali jen dva body. Jsem smutný a naštvaný. A extrémně mě to mrzí kvůli těm lidem, co přišli. To, co předvedli tady i v Ostravě, bylo neskutečné. Ještě před rokem jsem si nedokázal představit, že to někdy v Česku zažiju. Smekám a strašně jim děkuju, jak nás hnali,“ ocenil Schneider rekordní návštěvu na stadionu Draků Brno.

Schneider vydržel na nadhazovačském „kopci“ do páté směny, než jej za stavu 2:6 vystřídal Jeff Barto. Ani on už ale rozjeté Brity nezastavil. „Sešly se tam nějaké chyby plus jsme nestáhli naše běžce. Měli jsme spoustu hitů, ale vždy na prázdné mety a nic z toho pak nevytěžili. To byla rozdílová věc,“ řekl Schneider a ocenil i výkony britských pálkařů Harryho Forda a Nicka Warda.

„Dneska nás přejeli a my neudrželi koncentraci. Věřím ale, že jsme měli na to je porazit. Byla to veliká příležitost i vzhledem k rozlosování další části turnaje. Nevím, jestli ještě takovou příležitost zažiju,“ uvedl Schneider s poukazem na to, že by Češi v případě postupu narazili v boji o finále na Německo.

Foto: Václav Šálek, ČTK Český reprezentant Eric Sogard ve čtvrtfinále ME v baseballu.

Národní tým nezopakuje devět let staré čtvrté místo z domácího turnaje a může maximálně napodobit předloňskou pátou příčku. Dnes vyzve v Brně Francii. „Teď jsme všichni zklamaní, ale já vím, že ten tým je mentálně silný. I po vypadnutí ze čtvrtfinále chceme získat co nejlepší umístění. Rozhodně nás to nepoloží, protože tenhle tým je neskutečně mentálně silný,“ líčil Schneider.

Zda do turnaje ještě nastoupí, neví. Zápasy o umístění se odehrají dnes a v sobotu. „Celou sezonu jsem laboroval s ramenem, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Určitě se budeme snažit s naším fyzioterapeutem dát to nějak dohromady, abych bych schopný ještě něco hodit, ale spíše to vypadalo, že bych se tam dostal, kdybychom postoupili do neděle. Tím, že ale hrajeme už v pátek a sobotu, tak tomu moc šancí bohužel nedávám,“ uvedl Schneider.

Zkušený nadhazovač dříve zvažoval konec reprezentační kariéry, nyní má ale chuť dál pokračovat. Povzbudila ho především březnová účast na World Baseball Classic.