Brutální ráno. Znovu jsem se narodil, říká Michek o nehodě na Dakaru

Abyste pochopili celý příběh, tak závodníci musí vždy najet několik desítek až stovek kilometrů, aby se z civilizace dostali do pouště či jiných odlehlých míst, kde se závodí. Využívají normální silnice, kde jsou spolu s "civilisty" běžnými účastníky silničního provozu. A právě jízda po dálnici se málem pro Michka stala osudnou.

"Bylo to pekelné, brutální ráno. Předjížděl jsem auto, které si mě nevšimlo. Udělalo myšku a mně nezbývalo nic jiného, než abych udělal myšku taky," popisoval Michek. "Jenže jsem se dostal do odbočovacího pruhu, kde jsou obrovské betonové patníky a já jeden v 80kilometrové rychlosti trefil."

A to byla tvrdá rána. Michek vyletěl z motorky, sklouzl se po asfaltu a pochroumal si rameno. „Byl jsem v šoku."

Dostal se do protisměru, takže měl zároveň štěstí, že nejelo žádné jiné auto, které by ho smetlo. Viník incidentu ani nezastavil. „Frajer to nejspíš nevnímal."