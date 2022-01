DAKAR ONLINE: Nejtěžší etapa, která vše může zamotat. Stihne Loprais start?

Zda bude pokračovat i Aleš Loprais, jenž ve středu zůstal kvůli porouchanému řízení uprostřed pouště, zatím není jasné. Kamion za pomoci servisního týmu dostal do bivaku, mechanici na něm v noci pracovali a on vyfasoval penalizaci 24 hodin. Teď je otázkou, zda stihne opravit Lady ještě do startu. Před šestou ránou českého času, tedy zhruba čtyři hodiny před vjezdem do erzety, jen Loprais na Instagram napsal: "Stále se pracuje."