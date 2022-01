„Tlačil jsem dneska na pilu. Chtěl jsem ještě dopředu, jelo se mi krásně. Tahali jsme se s Rickym Brabcem jako psi, trošku se mi vzdálil. Tak jsem ho chtěl na planině dojet. Byla tam ale duna, které jsem si nevšiml, za ní sráz a poslalo mě to do dálky. Byla to šílená rána. Nespadl jsem, ale zničil se mi ráfek. Nemůžu s ním jet, protože bych se zabil," vysvětloval na Instagramu.