Alonso nazval Hamiltona idiotem. Umí závodit, jen když je první, stěžoval si

Komisaři následně neshledali Brita vinným a označili událost za typický závodní incident, který se může přihodit v prvním kole klání, když se piloti přetahují o pozice. Nicméně sám Hamilton v rozhovoru pro britskou stanici Sky přiznal: "Nedal jsem mu prostor. Byla to moje chyba, protože jsem ho neviděl. Měl jsem ho v mrtvém bodě. Jsou to motoristické závody, já do toho dal všechno a zaplatil za to. Jsem rád, že jsem stále naživu a nejsem zraněný."

Když dostal otázku, co říká na Alonsova ostrá slova, odvětil: "Je hezké vědět, co si o mně myslí. A je lepší, když to řekl otevřeně. Vím, jak se cítíte v zápalu boje. Ale nebyl v tom ode mě úmysl a přebírám za to zodpovědnost. To je to, co dělají dospělí lidé."