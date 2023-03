Alonso řídí třetí Red Bull a dočkal se 99. pódia v F1. Jeho letní šok najednou dává smysl

Českým prezidentem byl Václav Havel. Svět ještě neměl potuchy, co by to mohl být Facebook, vrcholem mobilních telefonů bylo hraní „hada“ a newyorská dvojčata se pořád hrdě tyčila na Manhattanu. Zkrátka dnešní optikou se začátek roku 2001 zdá být „pravěk“ a právě v něm vstoupil do formule 1 i jistý, tehdy 19letý Španěl jménem Fernando Alonso. Za 22 let se leccos v dějinách světa i Česka proměnilo, leč Alonso zůstává součástí F1. A co víc – po několika letech ve stínu zase může útočit na vítězství a stát na stupních, což dokázal už třetím místem v neděli v Bahrajnu. „Být zase na pódiu je neuvěřitelné,“ říkal.

Foto: Ariel Schalit, ČTK/AP Fernando Alonso slaví třetí místo v úvodním závodě F1 v Bahrajnu.Foto : Ariel Schalit, ČTK/AP

Článek Křepčil na pódiu, stříkal šampaňským a taky vyprávěl: „Mám ze stupňů vítězů skvělý pocit, protože jsme k nim došli naší zásluhou. Nebylo to o nějakých nestandardních okolnostech, že by třeba propršela kvalifikace či cokoliv jiného. Ne, naše auto bylo dnes po Red Bullu druhé nejrychlejší. Takže jsem na nás neskutečně hrdý." A měl svatou pravdu. Najednou jako by do sebe všechno začalo zapadat. Když loni v létě oznámil, že po sezoně prchne z týmu Alpine k Aston Martin, jevilo se to jako lehké šílenství. Koneckonců třeba Tomáš Enge, jenž Alonsa při svém debutu v F1 v roce 2001 na trati porazil, pro isport.cz tehdy glosoval: „Jeho rozhodnutí je docela šok. Španělskému jezdci se přezdívá mistr špatných rozhodnutí a já se obávám, že jedno takové udělal i tentokrát. Vůbec ho nechápu. Fernando na tom bude příští sezonu určitě hůř než Alpine. Myslím, že Aston Martin nemá na to, aby atakoval první desítku." Ne, je teprve začátek sezony, a tak se chmurné Engeho předpovědi ještě klidně mohou naplnit. Jenže už testy naznačily, že Alonso v létě moc dobře tušil, co dělá. „Jsem si jistý, že jednoho dne bude Aston Martin v závodech dominovat a jeho jezdci budou bojovat o celkové prvenství, jak to bylo v případě Red Bullu se Sebastianem (Vettelem) a Webberem nebo u Mercedesu s Hamiltonem a Bottasem. A já budu hrdě vzpomínat, že jsem stál při začátku této značky v F1," pravil Alonso. Nejvíce závodů v F1 1. Fernando Alonso 356 2. Kimi Räikkönen 349 3. Rubens Barrichello 322 4. Lewis Hamilton 311 5. Michael Schumacher a Jenson Button 306 Možná ale ta cesta vzhůru nastává ještě v době, kdy sám sedí v kokpitu „bondovské" stáje. Za jejím vzestupem je totiž úspěšná personální politika, protože nedávno zlanařila šikovné inženýry z Red Bullu včetně jejího šéfa přes aerodynamiku Dana Fallowse. Už loni Aston Martin čelil vyšetřování, jestli neokopíroval z mistrovského Red Bullu až příliš a i teď na podobnost mezi oběma vozy lidé z padoku F1 upozorňují. „Myslím, že podobnost mezi naším monopostem a jejich můžeme vnímat jako kompliment. Takže jsem rád, že naše staré auto funguje dobře," rýpnul si v neděli po závodě Christian Horner, šéf týmu Red Bull. A i Sergio Pérez, v Bahrajnu druhý, na tiskové konferenci vykládal: „Jsem moc rád, že jsou na stupních vítězů tři redbully." Alonso se jen pousmál. Foto: Frank Augsten, ČTK/AP Fernando Alonso (vlevo) a Sergio Pérez před závodem v Bahrajnu. V cíli byl Pérez druhý a Alonso třetí.Foto : Frank Augsten, ČTK/AP Zná realitu a je jasné, že lidé, kteří opouštějí jednu stáj a míří k druhé, si kromě rodinných fotografií odnesou od konkurence i část know-how. „Že bychom ale stáli na stupních vítězů, bylo před osmi měsíci nemyslitelné." Ovšem Alonso, který naskočil do rekordní 20. sezony v F1 (od roku 2001 vynechal sezony 2002, 2019 a 2020), v Bahrajnu ukázal také jezdecký um, což byl možná klíčový aspekt jeho úspěchu. Na startu sice ztratil dvě pozice, nicméně konstantní jízdou se hnal vpřed. Ve skvělém souboji předjel Lewise Hamiltona a později se stejně dokonale prohnal i kolem Carlose Sainze. Když ho míjel, do týmového rádia nadšeně zakřičel: „Bye, bye." Doba mezi prvními a posledními stupni vítězů 1. Michael Schumacher 20 let, 3 měsíce a 2 dny 2. Fernando Alonso 19 let, 11 měsíců a 10 dní 3. Kimi Raïkkönen 16 let, 8 měsíců a 8 dní 4. Lewis Hamilton 15 let, 7 měsíců a 26 dní 5. Rubens Barrichello 15 let, 4 měsíců a 27 dní V cíli se pak skrz vysílačku ptal: „Co jste to postavili za auto? Řídí se skvěle!" A po výstupu z vozu v televizním rozhovoru vykládal: „Start mi sice nevyšel, a tak jsem musel předjíždět na trati. Ale byla to aspoň větší zábava a napětí." Na stupně vítězů pak 41letý formulový kmet šplhal po 99. Zakulatí toto číslo už za dva týdny v Saúdské Arábii?