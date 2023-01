Andretti chce s General Motors pod značkou Cadillac do formule 1

Člen slavné americké motoristické rodiny Michael Andretti chce společně s firmou General Motors vstoupit do formule 1. Automobilka by nasadila tým pod svou ikonickou značkou Cadillac. Vedení F1 uvedlo, že do prestižního seriálu nepřijme žádnou novou stáj dříve než v roce 2026.

Foto: Twitter@Historical_F1 Ilustrační foto. Foto : Twitter@Historical_F1

Článek "Myslím, že jsme vhodným kandidátem na to být novým týmem ve formuli 1. Můžeme do šampionátu přinést naší hodnotu a velké množství podpory," uvedl šedesátiletý Andretti, jehož otec Mario se stal v roce 1978 mistrem světa. Společně s General Motors plánuje společnost Andretti Global vytvořit čistě americkou stáj s minimálně jedním pilotem z USA. Andretti a zástupci GM vystoupili se svým projektem krátce poté, co prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Muhamad Sulajím uvedl, že plánuje spustit formální proces, během nějž by potenciální týmy F1 projevily svůj zájem. Vedení F1 nicméně reagovalo prohlášením, že zájemce musí projít důkladným schvalovacím procesem a musí dát záruky o své stabilitě. V současné době jezdí v královské motoristické třídě deset týmů a není tajemstvím, že jejich členové nemají zájem o rozšíření, protože by se tak snížily jejich příjmy. Na rok 2026 je sice naplánován vstup Audi, jejím továrním týmem ale bude již existující Sauber. Tým Andrettiho a Cadillacu by nicméně mohl znamenat další nárůst popularity F1 na americkém trhu. Letos se v USA pojedou poprvé tři Velké ceny, k Austinu a Miami přibude Las Vegas.