Ani déšť v závěru nepřipravil Verstappena o jistý triumf v Monaku

Monako má punc nejexkluzivnější i nejúchvatnější Velké ceny v kalendáři, tentokrát s dramatem dlouho šetřila, aby to v závěru „rozbalila" naplno. To, když se na okruh snesl déšť a najednou i ti, kteří u sledování do té doby nudného průběhu klimbali, museli s očima navrch zírat, co se to děje.