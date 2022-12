Čtyřnásobný šampion F1 Vettel získal cenu za celoživotní úspěchy

"Jsem rád, když mohu pracovat s lidmi, kteří jsou zapálení pro to, co dělají. Zpočátku jsem to nechápal, protože jsem byl mladý. Před deseti lety jsem si myslel: To je normální, takhle žije každý. Ale pak jsem zjistil, že to není normální a spousta lidí takovou výsadu nemá," uvedl během ceremoniálu Vettel, jenž během kariéry absolvoval 299 Velkých cen a vybojoval 53 prvenství.