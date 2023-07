F1 ONLINE: Velká cena Belgie začne samostatně bodovaným sprintem

"Spa je moje oblíbená trat a nemohu se dočkat, až si tam znovu zazávodím. Těším se i na fanoušky. Měl by to být zábavný víkend," citovala Verstappena agentura Reuters. "Doufám, že se nám po úspěšném víkendu v Maďarsku podaří splnit další cíle. Je to poslední výzva před letní přestávkou," doplnil Verstappen k následující čtyřtýdenní pauze. Další závod v Nizozemsku se pojede 27. srpna.