Formule 1 budou v Barceloně závodit nejméně dalších pět let

Piloti ve formulích 1 budou v Barceloně závodit o body do mistrovství světa nejméně dalších pět let. Zástupci seriálu dnes oznámili uzavření dohody s pořadateli do roku 2026, součástí je modernizace trati i zázemí, a to již do Grand Prix Španělska 22. května příštího roku.

Foto: Ricardo Moraes, Reuters V Barceloně s bude závodit nejméně dalších pět let (ilustrační foto)Foto : Ricardo Moraes, Reuters

Článek Na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya závodí F1 od roku 1991. Posledních pět tamních ročníků ovládl Brit Lewis Hamilton s mercedesem. Na dalších pět sezon se dohodli na pořádání závodů s provozovatelem okruhu i představitelé MS silničních motocyklů, kteří tam pořádají Velkou cenu Katalánska.

