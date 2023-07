Formule 1 by se mohla dočkat dalšího městského okruhu

🚨| Potential Madrid GP F1 circuit may be outside Real Madrid City. @relevo 👀🏎️ pic.twitter.com/Q61zVZjR3M

Také Server Motorsport.com tvrdí, že podpisu smlouvy moc neschází. Otázkou ale zůstává, co se stane s Velkou cenou Barcelony, která má s F1 smlouvu až do roku 2026. Předpokládá se, že by varianta zavedení závodů v Madridu přicházela v úvahu právě poté, co by s Barcelonou vypršela smlouva.