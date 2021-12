Grosjean rok po ohnivé nehodě ukázal jizvy. Přiznal, že myslel na Laudu

Grosjean v rozhovoru popsal také to, jakým způsobem se z hořícího vozu dostal ven a jak se bezprostředně po boji o svůj život cítil. „Když jsem vyklouzl, věděl jsem, že jsem z toho venku. Byl to nejlepší moment v mém životě," dodal nyní pětatřicetiletý závodník.

„Připadalo mi to mnohem déle než 28 vteřin. Přemýšlel jsem přitom o hodně věcech včetně Nikiho Laudy, ale říkal jsem si, že takhle to nemůže skončit. Ne teď. Nemohl jsem takhle ukončit svůj příběh v F1," popsal Grosjean, co se mu honilo hlavou během boje s plameny.