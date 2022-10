Hamilton jen tak končit nehodlá. V F1 prý zůstane dalších pět let

"Miluji to, co dělám a máme před sebou ještě hodně práce a hodně toho musíme dokázat," uvedl Hamilton v rozhovoru s novináři v japonské Suzuce. "Mám v plánu zůstat déle, než je můj kontrakt. Takže v nejbližší době nehodlám odcházet."

Šéf stáje Mercedes už o minulém víkendu v rozhovoru pro Channel 4 řekl, že mu britský pilot oznámil, že by mohl v F1 pokračovat ještě minimálně dalších pět let. Hamilton na to ve čtvrtek reagoval slovy, že "je to možné". A rozhodně si umí představit, že se stájí Mercedes zůstane v určité roli spjat celý život.

Do německého týmu, který však sídlí v Británii, přišel v roce 2013 a získal tu šest titulů. Vůbec první vyhrál ještě v předchozím působišti, ve stáji McLaren. Loni o rekordní osmé prvenství přišel v posledním kole dramatické a kontroverzní Velké ceny Abú Zabí. Pokud by Hamilton v F1 zůstal skutečně ještě pět let, mohl by se dostat přes metu 400 odjetých závodů. To se zatím nikomu v historii nepovedlo, byť stále aktivní Fernando Alonso je teď na čísle 350. Hamilton drží rekord 103 vyhraných Velkých cen.