Hřešil, přibral deset kilo, ale už je ve formě. Verstappena před sezonou přirovnávají k Schumacherovi

V prosinci hřešil a po sezoně, kdy si musí hlídat téměř každé deko, s chutí jedl a pil, co se mu zlíbilo. A záhy z toho přibral deset kilo. „Trochu jsem si užil. Vždy si během zimy v tomto ohledu rád ublížím," směje se Max Verstappen. Jenže teď už je nadváha zase fuč a on je na obvyklých 74 kilogramech. A když si k tomu přidáte, že o dost „hubenější" je oproti loňsku i samotný monopost stáje Red Bull a zahledíte se do výsledků předsezonních testů z minulého týdne, je Verstappen znovu největším favoritem nadcházejícího ročníku formule 1. A bude tak útočit na zlatý hattrick.

Foto: Red Bull Racing Obhájce titulu Max Verstappen před startem sezony F1 2023.Foto : Red Bull Racing

Článek Nová sezona formule 1 se rozjíždí už tento víkend v Bahrajnu, a zvlášť po loňské one man show v podání Verstappena se leckdo ptá: Zastaví někdo jeho suverenitu? Testy naznačily, že vedle očekávaných pronásledovatelů Ferrari a Mercedesu by se do nahánění 25letého Nizozemce mohl zapojit také 41letý Fernando Alonso z Aston Martin, který před 20 lety v F1 závodil i s Verstappenovým otcem Josem. Jenže pořád se zdá, že je úřadující šampion číslem 1, zvlášť když tentokrát po testech neslyšíte žádné nářky na kondici vozu, jen chválu. „Loni byla hlavním problémem váha aut. Byla strašně těžká a při zatáčení byla líná, protože se všechna hmotnost nacházela na špatných místech. V průběhu roku jsme se potíží zbavili a výkon narostl. Z auta se postupně stal závodní stroj. Tento rok je jen pokračováním a my se zlepšili," říká Verstappen. Foto: Frank Augstein, ČTK/AP Max Verstappen se svým vozem během testů v Bahrajnu před startem sezony 2023.Foto : Frank Augstein, ČTK/AP K tomu si přisadí ještě Helmut Marko, šedá eminence Red Bullu s oficiálním titulem poradce pro motorsport. „Nahání mi husí kůži, jak brzy jsme měli letos monopost připravený a jak hladce všechno probíhalo. Jsme na hmotnostním limitu a tým odvedl skvělou práci." Teď si k tomu přidejte, že po dvou titulech je Verstappen sebevědomější, zkušenější. Ve svém věku navíc výtečně fyzicky připravený a tým primárně buduje auto pro něj a pro jeho jezdecký styl. Zkrátka nic moc vyhlídky pro konkurenci. Formule 1 Od roku 2026 se do F1 vrátí automobilka Ford, a to jako partner Red Bullu „Max je fenomén. Je nesmírně soustředěný, skvěle závodí a hraje v týmu důležitou roli, který mu naslouchá. Momentálně je to nejlepší jezdec s nejlepším autem v nejlepším týmu. Můžeme ho přirovnat k Schumacherovi, Hamiltonovi a Sennovi v jejich zlatých časech. Může ještě vyhrát řadu titulů," říká bývalý pilot F1 Felipe Massa. Ano, Verstappen je „dítětem" Red Bullu a v týmu má neochvějnou pozici. Když teď před sezonou Sergio Pérez sebevědomě oznámil, že se chce rvát o titul, týmový šéf Christian Horner ho tak trochu vzápětí zase usadil na zem. „Prvním, koho musí porazit, bude Max. Myslím si, že realita je taková, že Max bude během sezony opět větším kandidátem na titul než Sergio." Momentálně má Verstappen na kontě dva tituly a 35 vyhraných závodů. Co do počtu vítězství může letos dohnat Ayrtona Sennu (41), třetím titulem by zase dorovnal velikány, jakými byli Lauda, Piquet, Stewart či Senna. Formule 1 Mercedes opakuje historii, kvůli úspoře váhy pojede letos s černými vozy „Upřímně, moc nepřemýšlím, jak jsem na tom s ohledem na historii. Nikdy jsem nebyl člověkem, kterému by šlo o statistiky. Vždy se snažím ze sebe dostat maximum, abych byl po závodním víkendu spokojený. Až jednou přestanu závodit a podívám se zpět na své působení v F1, sám sebe se zeptám: Dal jsem do toho opravdu všechno? Pokud si odpovím ano, tak budu šťastný," popisuje Verstappen. „Ale už teď jsem dosáhl víc, než o čem jsem snil." Ten sen ale nekončí. Verstappen má u Red Bullu smlouvu do roku 2028 a před nadcházejícím ročníkem nic nenasvědčuje, že by měl přijít vítězný půst. Formule 1 Formule 1 zná svůj rozšířený kalendář roku 2023. Verstappen bude útočit na 3. titul v řadě