Kvalifikaci v Las Vegas ovládlo Ferrari, z prvního místa odstartuje Leclerc

Šestadvacetiletý Leclerc vybojoval pátou pole position v sezoně a třiadvacátou celkově. Navázal na výkony z prvních dvou tréninků, které rovněž vyhrál. V předposledním závodě roku se pokusí vybojovat první vítězství v sezoně a šesté v kariéře. Velká cena Las Vegas se vrátila do kalendáře mistrovství světa formule 1 po 41 letech.

„Za pole position jsem samozřejmě rád. Z časů ve třetí části kvalifikace jsem ale trochu zklamaný. Neodvedl jsem úplně dobrou práci. Na první místo to však stačilo, což je to, co potřebujeme. Teď se soustředíme na závod. Doufám, že poskládáme vše dohromady a zvítězíme,“ řekl před televizními kamerami Leclerc.