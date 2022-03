Mistr světa formule 1 Verstappen o pět let prodloužil smlouvu s Red Bullem

"Mám to tady rád, takže to bylo snadné rozhodování," řekl Verstappen, který první titul v kariéře získal po kontroverzním závěru minulé sezony, kdy ukončil sedmiletou nadvládu Mercedesu.

"Od mého příchodu do týmu jsme měli jako cíl titul, a když se nám to teď povedlo... Byl to neuvěřitelný rok. Teď chceme číslo jedna na autě udržet co nejdéle," přidal čtyřiadvacetiletý Verstappen.