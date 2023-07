Pérezovo zoufalství nemá konce, Red Bull ale nad ním drží ochrannou ruku. Zatím

„Posun o jedno místo nemůže zmírnit moje zklamání. Páteční tréninkové časy mě navnadily na daleko lepší výsledek," přiznal Pérez, který se do první desítky kvalifikace nevešel popáté v řadě. Od květnového závodu v Monaku se při nich vyloženě trápí, už je to až zoufalství.

Podle šéfa Red Bullu Christiana Honera se všichni ale snaží Pérezovi pomoct. „Musíme ho podpořit. Prožívá složité soboty, odráží se to pak i do těžkostí v závodech. Jakmile se jezdci jeho kvalit něco povede, najde sebedůvěru a nepochybuji o tom, že bude patřit mezi nejlepší," tvrdí Horner a odmítá, že by Pérezova budoucnost v Red Bullu měla být kvůli jeho současným výsledkům ohrožena.