Šampion Verstappen: Zmatky při závodu? Přijde mi to legrační

"Když jsem projel cílem, pomyslel jsme si: Dobrý závod, ale šampionem ještě nejsi," citovala Verstappena agentura SID: "Poté jsem mluvil s mechaniky a ti začali jásat. Někdo říkal, že jsem mistr, jiný zase že ne... Nikdo si nebyl stoprocentně jistý. Nakonec to stačilo," popsal.

O Verstappenově titulu čtyři závody před koncem sezony rozhodly dvě věci. Penalizace v cíli druhého Charlese Leclerca z Ferrari, který si při souboji se Sergiem Pérezem zkrátil v poslední šikaně trať a propadl se na třetí místo. A udělení plného počtu bodů. Ačkoliv byla GP Japonska na takřka dvě hodiny přerušena a nestihl se odjet původně stanovený počet kol, FIA vysvětlila, že redukované body se udělují, jen když se závod nemůže dojet do cíle.

"Ve skutečnosti je mi to jedno. Dokonce mi to přijde legrační. Na hodnotě titulu mi to neubírá. Byla to složitá situace," uvedl Verstappen.

Když měl rodák z Hasseltu porovnat letošní triumf s loňským, kdy porazil po kontroverzním závěru poslední Velké ceny Abú Zabí Lewise Hamiltona, označil jej za odlišný. "První titul je vždy nejemotivnější, ale tenhle je lepší z hlediska výkonů. Chutná to úplně jinak," pronesl. "Vyhráli jsme spoustu závodů. Často jsme začínali ze zadních pozic, ale dokázali jsme to. Je to speciální rok a něco takového se nestává moc často. Musíme si to užít. Bude těžké to zopakovat," řekl pětadvacetiletý jezdec.

Titulu si vážil o to víc, že Red Bull zvládl na rozdíl od konkurenčního Mercedesu lépe přechod na nová pravidla. Po třetím závodě sezony Nizozemec ztrácel na Leclerca 46 bodů, poté ale sérií úspěchů vývoj otočil. Stal se třetím pilotem v historii, který slavil titul čtyři závody před koncem. "Do sezony jsme měli špatný vstup, ale tvrdě jsme pracovali a od té doby neudělali téměř žádnou chybu," vyzdvihl Verstappen.

Foto: Eugene Hoshiko, ČTK/AP Nizozemský pilot F1 Max Verstappen slaví triumf v Japonsku.Foto : Eugene Hoshiko, ČTK/AP

Je sedmnáctým pilotem v historii, který získal v F1 druhý titul, a jedenáctým, jenž ho obhájil. Větší oslavy ale nechystá. "Už předem jsem si řekl, že poletím po závodě domů. Stále nás čekají další podniky a já musím tohle auto maximálně využít. Nikdy nevíte, co přijde v budoucnu, proto chci stále vyhrávat," řekl Verstappen.

Věří, že druhý mistrovský titul nebude jeho posledním. "Ještě mi zbývá pár let, takže doufám, že budeme na špici co nejdéle. Když udržíme pohromadě tenhle tým, mohlo by to fungovat. To, čeho jsme už teď dosáhli, nám nikdo nevezme," dodal Verstappen.