Topící se Pérez ukázal: Neodepisujte mě. Na trati letěl, chválil ho týmový šéf

Přitom to v Maďarsku pro Péreze začalo tak zle. Hned v prvním tréninku po hloupé minele, kdy byl v zatáčce až příliš široký, opřel auto do svodidel. Leckdo kroutil hlavou, malý Pérezův fanoušek na tribuně dokonce začal plakat.

Sergio Perez and Red Bull Racing turn this young fan's tears into big smiles with a special paddock invitation 🥹💙 #HungarianGP #F1 @redbullracing @SChecoPerez pic.twitter.com/VCs3NYHNWD

Ano, Pérez se poslední týdny trápil. V kvalifikacích to bylo z jeho strany utrpení a v kontrastu s týmovým kolegou, dokonalým Maxem Verstappenem, působil v silném Red Bullu jako amatér. A zvlášť poté, co vlivný Helmut Marko zčistajasna zametl s Nyckem de Vrisem a do „béčka" Red Bullu angažoval Daniela Ricciarda, se Pérezova budoucnost nejevila moc růžově. K tomu v maďarské kvalifikaci sotva prolezl do třetí části. „Chválabohu," komentoval to Marko lakonicky