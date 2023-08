Verstappen se na domácím okruhu pokusí o devátou výhru v řadě

„Byla to velmi zrádná kvalifikace. Začali jsme na pneumatikách do přechodných podmínek, ale povrch trati na tom novém asfaltu hodně klouzal. Všechno to bylo o tom zajíždět dobrá kola a vyhnout se potížím. To se nám celkem podařilo,“ řekl před televizními kamerami po kvalifikaci Verstappen.