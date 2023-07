Verstappen vynadal kolegovi, pak znovu neměl konkurenci a překonal Sennu

Stoprocentní víkend pro nizozemskou hvězdu. Verstappen nenašel přemožitele v kvalifikaci, sprintu ani nedělním závodě. Red Bull tak ovládl i devátou Velkou cenu sezony, sedmé vítězství zapsal Verstappen. „Úžasný den, užil jsem si to moc. Víkend se sprintem je hektický, hodně věcí se může pokazit, ale také vydařit. Jsem rád, že se nám povedlo to druhé," liboval si a ocenil skvělou atmosféru na Red Bull Ringu. „Fantastická podpora. Vidět tolik oranžových barev je prostě paráda."

Red Bull překvapil svou strategií, když se po selhání Hülkenbergova vozu na rozdíl od většiny soupeřů rozhodl nevyužít virtuálního safety caru. Verstappen zajel do boxů až ve 25. kole a přepustil místo Monačanovi Leclercovi. „Drželi jsme se předzávodní strategie a vyšlo to výborně," pochvaloval si.

Během sedmi kol totiž sjel ztrátu a prohnal se kolem Ferrari. „Bylo hodně složité nechat Maxe za sebou s tímhle tempem. Zkusil jsem to, ale nešlo to," připustil Leclerc, který však udržel druhou pozici a zajel nejlepší výsledek v sezoně.

Za sebou ale nechal druhý vůz Ferrari s Carlosem Sainzem. „Byl to tvrdý souboj, ale férový. Je vždycky fajn proti Carlosovi závodit," vykládal Pérez.

Leclerc returns to the podium! 🙌 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/hfZAACAs2n

Verstappen reigns supreme in Austria 💪

Jejich boj o pódium tak nepřinesl nevraživé emoce tak jako v sobotním sprintu, kdy se Pérez nepohodl s týmovým kolegou Verstappenem. Deštivé klání nabídlo drama už od úvodního kola. Pérez ve snaze předjet Nizozemce vytlačil kolegu na trávu, což se vedoucímu muži seriálu pochopitelně nelíbilo. „Vytlačil mě mimo trať, co to ku**a?" tázal se naštvaný Verstappen do týmového rádia.