Verstappen znovu kraloval a ve Španělsku si dojel pro čtyřicátý triumf

"Je velké potěšení řídit takové výjimečné auto a dnešek to ukázal. Měli jsme další silný víkend," říkal po závodě Max Verstappen.

MAX VERSTAPPEN WINS THE SPANISH GRAND PRIX!!! 🏁🏆🎉 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/joTJtLClnW

To se v polovině klání projevilo v případě souboje mezi Sainzem a Hamiltonem, kdy Brit na novějších pneumatikách s lehkostí Španěla předjel a posunul se na druhou příčku.

Jediným Verstappenovým soupeřem tak byl on sám. Od komisařů dostal varování za nedodržování traťových limitů a hrozila mu pětivteřinová penalizace. Jenže i tak měl polštář skoro 20 vteřin, protože oba piloti Mercedesu byli bez naděje o kus vzadu a jen tak naplňovali slova svého šéfa Toto Wolffa: „Štve mě to, že to musím říct, ale taková je realita – Verstappen je v jiné lize. V Red Bullu odvedli nejlepší práci, pilot jezdí excelentně a jsou zkrátka daleko vpředu."