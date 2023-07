Verstappenovi se nelíbí sezona s 24 závody, může to přispět i k jeho konci ve F1

Rozšíření šampionátu na 24 závodů potvrdilo vedení formule 1 ve středu. Navýšení zátěže pro stáje se snažilo zmírnit tím, že změnilo termíny některých Velkých cen, aby se co nejvíc omezilo cestování. "Na mě je to trochu moc, ale nic s tím nenadělám. Aspoň je to trochu logicky naplánované, to všem prospěje," uvedl Verstappen.