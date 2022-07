FORMULE ONLINE: Tvrdá rána. Vedoucí Leclerc dostal smyk a boural. Jede se VC Francie

Po vítězství ve VC Rakouska se monackému pilotovi vozu Ferrari dařilo i v úvodních tréninkových jízdách v Le Castellet. Svoji formu pak potvrdil i v sobotní kvalifikaci, kterou ovládl a do závodu tedy vyrazil z pole position. Jenže v 18. kole po zbytečné chybě boural a závod pro něj skončil.

Náskok 38 bodů v celkovém pořadí tak může výrazně navýšit nizozemský favorit na celkový triumf Max Verstappen na Red Bullu. Velkým mezníkem v kariéře Lewise Hamiltona je nedělní Velká cena, protože to už bude jeho 300. závod, do kterého nastoupí. Vyjede do něj z druhé řady, ve které mu z třetího místa po kvalifikaci bude dělat společnost další pilot Red Bullu Sergio Peréz.