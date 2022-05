Když budou lidi ječet, hecneme se k šíleným kouskům! Slibuje Pilník před Gladiator Games

Více než dvouleté čekání končí. Létající motorky se vrací. V pražské O2 areně se tuto sobotu uskuteční dvacátý ročník FMX Gladiator Games. Kvůli covidovým omezením byl dvakrát odložen, teď už se jezdci i fanoušci dočkají. „V roce 2020 i 2021 byly v podstatě veškeré závody i exhibice zrušené, už mi to chybělo. Ztrácel jsem i motivaci, že není nic, na co se těšit. A teď najednou je to tady,“ těší se šestinásobný vítěz Petr Pilát. Podívejte se, co na Gladiator Games chystá.

Petr Pilát piluje dechberoucí skoky a triky na Gladiator Games. Co předvede fanouškům? Video : Sport.cz

Článek Dechberoucí skoky a triky, české i zahraničí hvězdy a také jedno překvapení. To vše je v programu jubilejního ročníku nejstarší freestyle motokrosové show v Evropě. „Myslím, že předvedu pár opravdu libových triků. Spoustu jsem jich během té dlouhé pauzy vylepšil a zdokonalil. A když budou diváci křičet, třeba se hecnu i k něčemu dalšímu," slibuje jezdec s přezdívkou Pilník. Vyburcují ho tedy fanoušci k ještě šílenějším kouskům? Skvělá divácká kulisa dokáže dělat divy. Bylo to tak i v minulých ročnících. „Na tréninku jsem jezdil na 99 procent a jakmile jsem vjel do areny, kde mě diváci hnali dopředu, tak jsem to dal až na 101 procent," s úsměvem dodává jedenatřicetiletý závodník. https://www.facebook.com/FMXGG/posts/10160732910562345 Kromě Petra Piláta budou v akci další české i zahraniční hvězdy freestyle motokrosu. Libor a Filip Podmolové, Matěj Česák, Edgar Torronteras, David Rinaldo nebo Luc Ackermann. To nejlepší z 19. ročníku FMX Gladiator Race.Video : Sport.cz FMX Gladiator Games tentokrát nabídnou také pohled do historie. Poodhalí, jak se jednotlivé skoky a triky vyvíjely. Jak se skákaly před dvaceti lety a kam se za tu dobu posunuly jejich hranice. Motocykly Freestyle motokrosař Podmol je o pár šroubů lehčí

