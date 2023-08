Lacko se těší do Mostu na závody před českými fanoušky

I když závodní priority jsou nyní jinde, tým nezapomíná na své kořeny ani na věrné české fanoušky. Adam Lacko se tak zúčastní víkendových závodů ME tahačů na okruzích v Mostě. Bude to jeho první ostrý start v tahači po pauze dlouhé 329 dní.

„Truckové závody jsou základem naší DNA. Naši fanoušci jsou zvyklí, že v Mostě závodíme. Tak jsme ani je, ani mostecké pořadatele nemohli zklamat. Bude to jediný start v letošní sezoně evropského šampionátu, ale pro nás stejně důležitý jako ostatní aktivity, jimž se nyní věnujeme. Moc se na mostecký autodrom těšíme a bude skvělé se osobně setkat s našimi příznivci,“ avizuje šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Za volant závodního speciálu Buggyra usedne mistr Evropy z roku 2017 Adam Lacko. Svého jediného letošního domácího závodu se 38letý jezdec nemůže dočkat. „Moc se těším na podporu českých fanoušků. Kvůli nim to hlavně děláme. Závody tahačů mají u nás velkou tradici a neodmyslitelně k nim patří i Buggyra. Abychom české fanoušky nezklamali, tenhle závod dáme,“ líčí Lacko.

Když už kvůli ničemu jinému, tak závodit na domácí půdě mu stojí za to kvůli jedinečné atmosféře. „Když vyjedete z boxů, v zaváděcím kole před ostrým startem jsou diváci slyšet. Bouřící plné tribuny přehluší i motor. V závodě to už nevnímáte, plně se soustředíte na jízdu. Ale jakmile protnete cílovou čáru, tak zase fanoušky slyšíte a užíváte si jejich podporu,“ popisuje.

Most bude skutečnou zkouškou jeho schopností, protože do závodního tahače nasedne bez jakéhokoliv testu. Auto, s nímž nyní Téo Calvet úspěšně bojuje o francouzský titul, dorazí do Mostu ze základny Buggyra Academy France v Nogaru jen pár hodin před prvním tréninkem. Ani takových komplikací se však zkušený závodník nebojí.