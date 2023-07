Tříkolka i oheň, Buggyra získala v Estorilu stříbro s cenou zlata

„Nebyly by to závody, kdyby nebyly dramatické," hodnotí Adam Lacko lakonicky dění na portugalské trati.

„Estoril dokazuje, že ve vytrvalostních závodech je možné cokoliv. I když jste přesvědčeni, že jste stoprocentně připraveni, vždycky se může objevit něco, co vás zaskočí. Jednou je to poněkud nesmyslné rozhodnutí jury, jindy si zase postaví hlavu technika. Ale pro nás je hlavní, že jsme v nejdelším závodě, jaký kdy Buggyra na okruhu absolvovala, obstáli se ctí a můžeme jet na čtyřiadvacetihodinovku do Barcelony se vztyčenou hlavou," věří Jan Kalivoda, šéf komunikace Buggyry.

„Byl to dlouhý závod. Celých šest hodin jsme s Korejci bojovali o vedení a krásně jsme si natěsno dojeli pro první místo. Nicméně, cestou na stupně vítězů nám čepici s jedničkou sebrali s tím, že jsme dostali půlminutovou penalizaci za můj manévr v cíli. Bohužel jsem v mrtvém bodě měl jedno auto, které muselo trošičku změnit směr. Jinak to ale byl super závod. Adam a Aliyyah zajížděli skvělé časy," líčí Vršecký.

„V poslední zatáčce začalo auto divně škytat a brblat. Myslel jsem, že došel benzín, a zamířil na tankování. Ale jak se podívám do zpětného zrcátka, vidím nějaké velké blikání. A pak jsem slyšel do sluchátek: 'Pozor, hoříš!'. Tak jsem okamžitě zastavil a co nejrychleji se snažil z vozu vystoupit. Seděl jsem v autě přes pět hodin, tak to jde člověk problémům naproti," barvitě vypráví 38letý jezdec.