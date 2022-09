Čermák je prvním českým mistrem světa v sajdkárkrosu

"Byla to neuvěřitelná sezona. Splnil se mi dětský sen a to jsem chtěl původně skončit," uvedl sedmatřicetiletý Čermák v tiskové zprávě. S o tři roky mladším Baxem přišli v průběhu sezony o vedení v šampionátu po penalizaci v Estonsku, kde dostali ve druhé jízdě trest za to, že při mávání žlutou vlajkou znamenající nebezpečí na trati dostatečně nezpomalili a předjeli jednoho ze soupeřů. Místo vítězství zapsali desáté místo a v MS byli rázem o 16 bodů pozadu.