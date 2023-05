Freestyle motokrosař Filip Podmol porazil v Mexiku největší hvězdy

Ve druhém kole už mohli freestyle motokrosaři ukázat nejtěžší triky, celkem měli sedm pokusů. Český závodník pobláznil tisíce mexických fanoušků velkolepým dvojitým saltem, který předvedl na začátku druhé jízdy. Poté pokračoval s triky Switchblade Backflip, Clicker to Superflip combo, Seatgrab Flip, Cliffhanger Backflip, Shaolin Flip a Ruler backflip. Rozhodčí ocenili jeho jízdu na 127 bodů, což stačilo ve 2. kole na 3. místo, ale celkově znamenalo vítězství.

Filip Podmol tak po bronzu při debutu v Tijuaně 2022 dosáhl na první zlatou medaili v sérii Xpilots. Stříbro získal Rob Adelberg, Japonec Taka Higashino byl třetí. „Jsou to momentálně největší freestylové závody s nejlepšími jezdci," prohlásil o sérii Xpilots Filip Podmol, který v Kalifornii plánuje navštívit legendárního Robbieho Maddisona. V polovině května má na programu motoškolu a 20. května pak závod Night of the Jumps v Německu.