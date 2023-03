Podmol po čtyřech letech závodil v Mnichově, kde se vážně zranil

Čtyři roky po těžkém zranění v Mnichově se motocyklový jezdec Libor Podmol na stejném místě představil v seriálu Night of The Jumps a pomohl českému výběru k druhému místu v soutěži národů. Pro bývalého mistra světa to byl první vážnější start od lednové nehody na Rallye Dakar, kde mu po pádu hned v první etapě praskl hrudní obratel a zlomil si tři žebra.

Foto: Foto: Ondřej Horálek/Patrik Procházka Libor Podmol na archivním snímku.Foto : Foto: Ondřej Horálek/Patrik Procházka

Článek "Trochu nervózní jsem byl, ale nějak zásadně jsem to neprožíval. Jsem rád, že se nám dařilo. Kdyby mi někdo v lednu po dvou rupnutých obratlech z Dakaru řekl, že budu v březnu mít v ruce pohár z mezinárodní akce FMX, tak bych mu asi nevěřil," řekl Podmol v tiskové zprávě. V Mnichově startoval s s bratrem Filipem, Matějem Česákem a Matějem Pekárkem závodícím na freestyle koloběžce. Češi nestačili pouze na španělský tým vedený pětinásobným mistrem světa Maikelem Melerem. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Libor Podmol (@liborpodmol) Podmola si v Mnichově v roce 2019 při pádu zlomil obě nohy a od té doby musel podstoupit několik operací. "Musím se přiznat, že mi to připomínali všichni kolem. Můj bratr po své jízdě do mikrofonu sdělil, že je skvělé, že tu zase můžeme jezdit společně. Lidi tleskali," uvedl osmatřicetiletý závodník, jenž čtyři roky na žádné větší freestylové akci nestartoval. Představil se jen na několika exhibicích. I proto byl Podmol nervózní. "Ale nakonec jsem si to hodně užil. Moje jízda byla bez náročného bodyvarialu nebo salta vpřed. Předvedl jsem spíše oldschoolové triky. Byl jsem nadšený, že jsem to zvládl čistě," uvedl. Hlavní postavou týmu byl jeho bratr Filip, který v soutěži o nejlepší trik skončil třetí. Motocykly Márquez po operaci ruky vynechá Velkou cenu Argentiny