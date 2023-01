Freestyle motokrosař Filip Podmol rozjel sezonu bronzem ve Španělsku

Jeho bratr Libor se nyní zaměřuje na dálkové rallye, on však pokračuje ve freestyle motokrosu a stává se z něj světová extratřída, která sází na precizní a odvážné triky. Důkazem toho byly výkony ve Španělsku, kde předvedl Tsunami Flip a Hart Indy Backflipem. Díky nim vyskočil na stupně vítězů. Lepší byli jen Melero s dvojitým backflipem a David Rinaldo s frontflipem Tsunami.

„Během vánočních týdnů jsem nelenil, strávil jsem několik týdnů ve Francii u Davida Rinalda. To mi určitě pomohlo," dodal Podmol, který má v roce 2023 pořádně nabitý kalendář akcí. „Je toho opravdu hodně, například v Německu, Rakousku nebo v USA. Chci urvat co nejvíce dobrých výsledků. Také by se mělo rozjet po nějaké době také mistrovství světa ve freestyle motokrosu, kde chci rozhodně uspět."