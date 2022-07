König jel se zlomeninou, v závodu superbiků v Mostě skončil opět těsně za body

König měl poměrně těžký pád v závěru osmikolového sprintu po kontaktu s Irem Eugenem Lavertym při předjížděcím manévru. "Měl jsem problémy ho předjet a neměl moc místa, kde to zkusit. Zkusil jsem zariskovat, zaútočil zprava, jenže on to v ten moment zavřel. Ťuknuli jsme se, dostal jsem highsidera a letěl do vzduchu," řekl novinářům König, který se v minulých týdnech zotavoval ze zlomeniny klíční kosti.