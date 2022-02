König letí před superbikovou sezonou trénovat do Španělska. Bude si zvykat na jiné rychlosti

Jeho přestup z nejslabší kubatury Supersport 300 do nejvyšších pater závodního motocyklového světa upoutal pozornost. König se stane nejmladším jezdcem MS superbiků. Španělský tým, který disponuje jediným místem ve WBSK, mu dal přednost před mnohem zkušenějšími jezdci. „Na přestup dostávám stále reakce, nejvíce od manažerů nebo lidí z týmů. Potvrdili mi, že vidí stejně jako my v Oliverovi velký potenciál," tvrdí Miloš Čihák, manažer mladého závodníka.

Talent a hlavně cit pro litrové motorky dostane šanci už brzy prokázat. König od pátku do neděle bude řádit na španělském okruhu v Cartageně. Nejde o oficiální testy týmu Orelac, spíše o tréninky, kde zatíží ruku, kterou si zlomil začátkem roku. „Je nezbytné, aby Oliver najezdil co nejvíce kilometrů s velkou motorkou. Uvidíme, jak vše půjde po jeho zranění. Další program se od toho odvine. Doufám, že bude moct jet rychle. V tu chvíli voláme do Orelacu a najdeme co nejbližší termín dalších testů přímo s týmem," líčí Čihák.