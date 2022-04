König na MS superbiků v Alcaňizu zopakoval sobotní 22. místo

Stejně jako v sobotu dojel König v druhém hlavním závodě jako předposlední z jezdců, kteří se dostali do cíle. Tentokrát se ale na trati více dostával do soubojů a jezdil i ve skupince. "Závod to byl hodně náročný, protože bylo vedro a od motorky šlo hodně horka. Takže se mi docela špatně dýchalo. Prvních deset kol bylo dobrých, pak jsem začal pociťovat únavu. Na tom teď budu muset zapracovat," uvedl König v tiskové zprávě.