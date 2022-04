König krotil bestii! Čech si před závody zvykal na ďábelský superbike

V minulém roce po okruzích kroužil s motorkou z nejslabší třídy Supersport 300, která měla padesát koní. Nyní má pod sebou superbike s výkonem 250 koní, což je pochopitelně radikální změna. „Ale mnohem víc mi to vyhovuje, protože se slabým supersportem jsem při nájezdu do zatáček brzdil minimálně. Teď je to ďábelsky zábavné," popsal český jezdec.

Dva dny testoval superbikovou litrovou kawasaki a z pohledu časů dosáhl na 23. místo. Nejrychlejší byl Brit Jonathan Rea, za ním König zaostal o čtyři vteřiny. „Bylo to poprvé, co jsem se svezl se superbikem na trati za suchých podmínek. Doufal jsem, že budu špičce trochu blíž. Progres jsem ale předvedl, z toho mám velkou radost," hodnotil testy závodník španělského týmu ORELAC Racing. „Hlavní účel byl sžít se více s motorkou a pracovat na zatáčení. Moc jsem si to užil – je úžasné jet přes 300 km/h na dlouhé rovince."