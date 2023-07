König pojede v rozžhavené Itálii. Snad nebude šedesát stupňů, přeje si

„Natržený kotník je už lepší, noha je lépe naposilovaná. Furt je tam ale trochu otok, kvůli kterému mám horší rozsahy. Ale nemělo by to vadit při jízdě," dodal König, který o víkendu pojede v Imole. Čekají se mimořádná vedra, teploty by zde měly přesáhnout 40 °C. „Je potřeba počítat s tím, že na závodním okruhu je vždycky více, bude to neskutečně náročné. V závodní kombinéze a na rozpáleném asfaltu se furt jenom potíte, za víkend vypiju hodně litrů vody," uvedl český závodník.