König se chystá na vstup do superbikového MS, na začátku se chce učit

Hlavní předsezonní testy Königa čekají příští týden ve Španělsku, neoficiální už má za sebou. "Tři dny ze čtyř nám ale pršelo, takže jsme toho bohužel na suchu moc nenatestovali. Ale i ten den byl super. Postupně jsem se s motorkou sžíval a upřímně, čekal jsem, že to bude horší. Mám z toho dobrý pocit. Samozřejmě ale na suchu potřebuju najezdit více a vyzkoušet si další věci. Je to obrovský skok a nejde se to naučit za den," řekl dnes novinářům König, jenž věří, že při testech v Aragonu bude počasí příznivější.

V Barceloně a poté v Estorilu si poprvé vyzkoušel, jaké je to jet na motocyklu rychlostí přes 315 km/h. "První dvě kola jsem z toho byl úplně hotový. Pak jsem si na to ale začal zvykat a přišlo mi to přirozené, což je fajn. Ve finále bych chtěl více a více, i těch 317, co jsem maximálně jel, ale zatím bohatě stačí," pousmál se pražský rodák.

Hned na začátku si ověřil, že musí výrazně změnit jezdecký styl a zapomenout na návyky z výkonově slabší kategorie. "Největší rozdíl je jízdní styl, který je opačný. Na třístovce bylo potřeba mít vysokou rychlost v zatáčkách a teď mě naopak v zatáčkách brzdí. Je potřeba naučit se superbikový styl. Naštěstí je tam pár frajerů, kteří mi to ukazují a je krásné se od těchto šampionů učit," řekl König.

Talentovaný český reprezentant se bude v sezoně hlavně učit. "Je potřeba říct, že Oliver potřebuje dojet tři čtyři závody, abychom věděli, na čem je potřeba makat. Co je potřeba zlepšit. Adaptace nejde uspěchat," podotkl jezdcův manažer Miloš Čihák.

"Na testech to ale bylo přesně tak, jak jsem si představoval. Oliver postupně zrychloval, byl dodržen týmový plán. Začali s měkkým nastavením, aby se s motorkou postupně sžíval. Nikdo nečekal, že se na prvním testu bude na začátku pohybovat do tří vteřin za nejrychlejšími," řekl Čihák s tím, že Königa všichni neustále brzdí. "Neřešili jsme časy na kolo, ale postupný progres. Je to těžké. Oliver by nejradši jel s nimi, ale my mu dvacetkrát za den opakujeme, aby byl v klidu a vydržel," uvedl Čihák.

König přiznal, že je to pro něj obtížné, ale snaží se doporučení dodržovat. "Je to strašně těžké to jako závodník pochopit. Každý, kdo kdy závodil, tak ví, že jakmile si sundá hledí, tak chce jet rychle. Když tým nechce, abych tlačil, tak se upřímně jede dost těžko. Je to pro mě nová situace. Na druhou stranu na mě není takový tlak, jako v minulých letech. Z mého pohledu mohu maximálně překvapit, což mi vyhovuje," řekl König. Své cíle pro sezonu nechce prozrazovat. "Před prvním závodem se to říká dost těžko. Mám vůči všem klukům respekt a nechci říkat přesné cíle. Samozřejmě nějaké v sobě mám, ale nechám si je zatím pro sebe," řekl.