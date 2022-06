König v italském vedru zrychlil a v prvním závodě superbiků dojel dvacátý

Nechtěl zaostávat za špičkou o více než tři vteřiny a do cíle chtěl dojet s odstupem menším než minutu na vítěze. Dílčí cíle pro závody v Itálii König zatím částečně splnil. „Ve třetím tréninku jsem předvedl asi můj nejlepší výkon v letošním roce, když jsem byl jen 2,5 vteřiny za nejrychlejším. To mi dodalo velkou energii," hodnotil český jezdec, který se pere se světovou elitou. Zlepšení chtěl prokázat také v kvalifikaci, kde ale skončil poslední s větším odstupem než si stanovil.

V samotných závodech pak obával velkého vedra. „Je tu sedmadvacet stupňů, trať má kolem 46 stupňů. Během závodu bylo strašné horko. Trvalo mi, než jsem se s tím sžil. Musel jsem přijít na to, jak pracovat ve vedru s motorkou, což se mi povedlo až ke konci. Hodně to totiž klouzalo," popisoval náročné podmínky v Misanu.

Pochopitelně se vydal ze všech sil. Ve druhé polovíně závodu pak dostal k Mercadovi a držel se za ním v těsném závěsu. „Cítil jsem, že by bylo by hodně riskantní ho zkoušet předjet. Mrzí mě, že to nedopadlo, nakonec chyběl kousek. Ale i když jsem jel za ním, sbíral jsem zkušenosti," tvrdil přesvědčivě nováček mezi elitou..